Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisinden enerji elde etmek için hazırlanan "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında 20 bin metrekarelik alanı kapsayacak projeyle belediyenin ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü'nün yeşil enerji kullanımını artırdığını belirtti.

Belediyenin enerji giderlerini çevreye duyarlı bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini aktaran Becan, şunları kaydetti:

"2018 yılında yapılan ve 150 kilovat kurulu güce sahip mevcuttaki GES sisteminin yanındaki parsele kurulacak yeni GES projesinde, yeni nesil fotovoltaik paneller kullanılarak 1,6 megavatlık bir güç elde edilmesi planlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2019 yılında yayımladığı yönetmelikle iç tüketim kadar enerji üretme ilkesi esas alındığında, yapılacak bu yeni GES ile Uzunköprü Belediyesinin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'si güneşten karşılanacaktır. Yine aynı bölgede, hali hazırda imar düzenlemesi yapılacak olan 40 bin metrekarelik alana yapılması planlanan 2. Etap GES projesiyle de iç tüketimin tamamının GES ile karşılanması planlanmaktadır."