Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak

17.08.2022 09:38
Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak

Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak.

Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisinden enerji elde etmek için hazırlanan "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında 20 bin metrekarelik alanı kapsayacak projeyle belediyenin ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü'nün yeşil enerji kullanımını artırdığını belirtti.

Belediyenin enerji giderlerini çevreye duyarlı bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini aktaran Becan, şunları kaydetti:

"2018 yılında yapılan ve 150 kilovat kurulu güce sahip mevcuttaki GES sisteminin yanındaki parsele kurulacak yeni GES projesinde, yeni nesil fotovoltaik paneller kullanılarak 1,6 megavatlık bir güç elde edilmesi planlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2019 yılında yayımladığı yönetmelikle iç tüketim kadar enerji üretme ilkesi esas alındığında, yapılacak bu yeni GES ile Uzunköprü Belediyesinin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'si güneşten karşılanacaktır. Yine aynı bölgede, hali hazırda imar düzenlemesi yapılacak olan 40 bin metrekarelik alana yapılması planlanan 2. Etap GES projesiyle de iç tüketimin tamamının GES ile karşılanması planlanmaktadır."

YORUMLAR
500
DOMUZ SÜRÜSÜNE OTOMOBİL ÇARPTI DOMUZ SÜRÜSÜNE OTOMOBİL ÇARPTI Islanmış deride güneşin hasar verici etkisi yüzde 50 artıyor Islanmış deride güneşin hasar verici etkisi yüzde 50 artıyor
Kaynak: AA

Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Uzunköprü Belediyesinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si güneşten karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement