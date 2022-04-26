Uzunköprü Ticaret Borsası ihtiyaç sahiplerine 700 gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 700 gıda paketi dağıtıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, UZTB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iş birliğinde hazırlanan paketler ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, her ramazan ayında geleneksel olarak yardımda bulunulduğunu belirtti.

Uzunköprü Köy ve Muhtarlar Derneği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerinin dağıtıldığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Bu sene de beraberlik ve paylaşmanın önemini bir kez daha gösterdiği bugünlerde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırdık. Bu dayanışmaya katkı sağlayan TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte gıda paketlerimizin köylerimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında bizlere yardımcı olan Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Öztürk'e, yönetim kurulu üyelerine ve tüm muhtarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum."