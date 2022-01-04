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Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor - Son Dakika

Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor

04.01.2022 10:30
Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin çeşitli noktalarına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin çeşitli noktalarına Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Uzunköprü'de kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde ve sokaklardaki bir çok noktaya KGYS olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemi konumlandırılıyor. Edinilen bilgilere göre, Aselsan tarafından kurulumu devam eden sistem kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek. Sistemin kurulumu kapsamında kentin çeşitli noktalarına kameraların monte edileceği metal direklerin dikimi tamamlandı.

Yetkililerden yapıl açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulan görüntüleme ve plaka tanıma sistemleridir. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ise kamera üzerinden aldığı araç fotoğrafını ve plaka karakterlerini tanımlama, tanımlanan karakterlerin veri tabanında yedeklenmesi ve istenen zaman diliminde plakası okunan araçların plaka bilgileri ve fotoğrafları ile beraber sorgulanmasını ve alarm üretilmesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir" bilgilerine yer verildi. - EDİRNE

Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor
Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Uzunköprü, Edirne, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'ye KGYS kuruluyor - Son Dakika


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