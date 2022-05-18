Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika
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Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

18.05.2022 18:50

Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ve öğrenciler hazırlıksız yakalandı.

Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ve öğrenciler hazırlıksız yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tedbirsiz yakalanan öğrencileri ve vatandaşları ıslattı. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan öğrenciler, korunmak için pasaj içlerine, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulundurmayan öğrenciler ise okul çıkışında adeta şok yaşadılar. Öğlen güneşli diye yanlarına şemsiye mont almayan vatandaş ve öğrenciler yağmurdan kaçacak yer aradılar.

Zaman zaman gök gürültüsünden korkan çocuklar ise koşarak evlerine doğru gittiler. Sağanak yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edildiği bildirildi.

Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı
Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı
Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı
Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

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Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu Edirne'de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu Edirne'de ayçiçek ve buğday tablalarını dolu vurdu
Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı - Son Dakika


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