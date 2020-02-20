Vahşetin Çağrısı - Son Dakika

Vahşetin Çağrısı
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Filmin fragmanı "Vahşetin Çağrısı" İSTANBUL - Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızak köpeği yapılan Buck'ın bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Vahşetin Çağrısı"
İSTANBUL - Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızak köpeği yapılan Buck'ın bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini konu ediniyor.
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