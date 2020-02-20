Vahşetin Çağrısı - Son Dakika
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Vahşetin Çağrısı

6 saat önce

Filmin fragmanı "Vahşetin Çağrısı" İSTANBUL - Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızak köpeği yapılan Buck'ın bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini konu ediniyor.

Filmin fragmanı "Vahşetin Çağrısı"

İSTANBUL - Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızak köpeği yapılan Buck'ın bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini konu ediniyor.

Vahşetin Çağrısı

Kaliforniya, Jack London, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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