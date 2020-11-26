'EV HANIMLARI VAKA ARTIŞINDA BELİRGİN YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentteki ev hanımlarının vaka artışında belirgin bir yükseliş gösterdiğini söyledi. Kentte sivil toplum örgütleri başkanlarına cep telefonu aracılığıyla mesaj gönderen Vali Canalp, "Covid-19 salgınına ilişkin olarak Edirne il merkezi ve ilçelerimizde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin bir yükseliş gözlemlenmektedir. Lütfen üyelerinizi özellikle ev hanımlarını kendi aralarında gün düzenlememe, komşu ziyareti yapmama ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konularında uyarınız. Bu konuda üst düzeyde duyarlılık gösterilmesi Covid-19 ile mücadele açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu uyarı mesajının tüm üyelerinize ve üye yakınlarına ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir. Daha sağlıklı günlere birlikte kavuşmak dileğiyle" dedi.