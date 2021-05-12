Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi - Son Dakika

Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi

12.05.2021 09:32

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da, tam kapanmada sağlık çalışanlarının çalışmaları aralıksız sürüyor.

SAĞLIK  Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da, tam kapanmada sağlık çalışanlarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte birinci doz 208 bin 416, ikinci doz 145 bin 981 olmak üzere toplam 354 bin 397 kişi aşılandı, yaklaşık 10 bin kişi aşıya ikna edildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sosyal medyadan halkı aşı hakkında yanlış yönlendirenlerin olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.  Kalkan, "Trakya olarak aşı oranında bir miktar ülkemizin ortalama sayısının önündeyiz. Bu Tekirdağ'da da böyle. Biz ayrıca şunu da yapıyoruz, aşılanmaktan çeşitli yanlış bilgiler sebebiyle uzak duran halkımızı çağrı ekiplerimiz  aramakta, bilgilendirmekte ve ikna etmekte. Bu konuda da çok iyi bir geri dönüş almaktayız. Yaklaşık ilimizde kendini aşıdan türlü kirli bilgilenmeler sonrası saklayan, sakındıran popülasyondan 10 bine yakın kişiyi ikna ederek aşılamayı da ekiplerimiz başarmış durumda. Ben bu noktada gayret gösteren ve bizim bu gayretimize de olumlu geri dönen tüm vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı da tebrik etmek, kutlamak isterim" dedi.

'BAYRAMDA BAKLAVA, BÖREK SEREMONİLERİNDEN KAÇIN'Kalkan,  sağlık ekiplerinin canla, başla çalışmasıyla vaka sayıları en yüksek iller arasından, vaka sasısı en fazla düşen iller arasına girdiklerini belirterek, şöyle dedi: "Bundan sonra vatandaşlarımızın bu kurallara riayetleri oranında da istikrarlı bir düşüş yakalayacağımızı öngörmekteyiz. Önümüzdeki hafta vaka sayılarımızın daha da düşük olacağının şimdiden izlerini, işaretlerini görmekteyiz. Bunu sağlamak için yaklaşık 300 civarında filyasyon ekibimiz ve 100 civarında araçla sahadayız. 500'ün üzerinde filyasyon ekip çalışanımız var. Bunların bir kısmı doktorlu ekiplerimiz, diğerleri sağlık çalışanlarımızdan oluşmakta. Sahada bir seferberlik ruhunu hiç eksiltmeden çalışmayı sürdürmekteyiz. Biz özellikle yaklaşan Ramazan Bayramımız münasebetiyle toplu bayramlaşmalardan uzak durulmasını ve aile apartmanlarında özellikle, baklava, börek hazırlama seremonilerinden de kaçınılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu bayram gönül selamıyla birbirimizi selamlayalım. Büyüklerimizi, küçüklerimizi, sevdiklerimizi korumanın yolu uzaktan bayramlaşmayı başarabilmemize bağlı. Bu konuda ben azami bir dikkat gösterilmesini hem umuyorum, hem de bunu bekliyorum."'BUNDAN SONRAKİ BAYRAMLARDA KUCAKLAŞALIM'Ali Cengiz Kalkan, halkın kendilerine olan sempatilerini, sevgi ve saygılarına kurallara uyarak göstermelerini beklediklerini ifade ederek, "Çünkü biz bütünüyle, bütün halkımızın yetiştirdiği insanlarız. Milletimizin bize verdiği emekleri biz onlara hizmet ederek, vatandaşımıza, halkımıza hizmet ederek ödediğimiz inancındayız. Tüm arkadaşlarımız bu özveriyle, bu ruhla çalışmakta. Bundan sonraki bayramlarda birbirimize sarılıp kucaklaşabilmenin yolu bence kurallara daha sıkı, bu bayram için uymaktan geçiyor. Bizi memnun etmek, bizimle bayramlaşmak istiyorsa vatandaşlarımız, bizim bayramımızı kutlamak istiyorlarsa ne olur bizim dediklerimize, sayın sağlık bakanımızın dediklerine, bakanlığımızın önerilerine dikkat etmelerini, sıkı sıkıya uymalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.'GENÇLERDE ARTIŞ GÖRÜYORUZ'Tekirdağ'da en çok İngiliz mutantının görüldüğünü söyleyen Kalkan, "İngiliz mutantı, tüm ülkemizdeki mutant türü olarak öne çıkmış görünüyor. Yüzde 75'ler oranında ilimizde de bu görülmekte. Özellikle yaşlılarımızın aşılanmaları ve kurallara uymaları ciddi anlamda yaşlılarımızda vaka sayılarını aşağıya çekti. Buna paralel, bu konuda gençlerimizde ve giderek de çocuklarımızda bir miktar artış gözlemlemekteyiz. Bu konuda özellikle gençlerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aşı yaş grubundakileri aşılarını olmaya davet ediyoruz. Bu konuda özen göstermelerini ümit ediyoruz. Çünkü aşılanan oranında vaka sayılarında düşüşü biz gözlemliyoruz. Bu noktada çocuklarımızın da kurallara uyma konusunda ebeveynlerimizce dikkatli bir şekilde uyarılmalarını ve maske takmalarını, kalabalık ortamda bulunmamalarını, özellikle el hijyenine dikkat etmelerini de bekliyoruz" dedi.


Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi

İl Sağlık Müdürü, Fahrettin Koca, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi - Son Dakika


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