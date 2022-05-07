"Vakıf Haftası Etkinlikleri", 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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"Vakıf Haftası Etkinlikleri", 9 Mayıs'ta başlayacak

07.05.2022 12:06
"Vakıf Haftası Etkinlikleri", 9 Mayıs'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vakıf Haftası Etkinlikleri" bu yıl 9-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vakıf Haftası Etkinlikleri" bu yıl 9-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Vakıf Haftası'nın bu yılki teması "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" olarak belirlendi.

Bu kapsamda valilik, il milli eğitim müdürlükleri, mahalli idareler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vakıfların iş birliği içinde konferans, sempozyum, panel gibi pek çok kültürel faaliyetler gerçekleşecek.

Etkinlikler, 9 Mayıs'ta saat 10.00'da Taksim Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayacak.

İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüğünün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan etkinliklere merkezi İstanbul'da bulunan Sağlıklı Yaşam Vakfı da "Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri" etkinliği ile katılacak.

Topluma sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam kazandırmaya yönelik hizmet etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı'nın yetkilileri ile yapılacak "Yaşam Boyu Sağlık için Nefes Teknikleri" etkinliği, 10-13 Mayıs tarihleri arasında her gün 12.30-13.00 saatleri arasında Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlenecek.

Halka açık ve ücretsiz olan etkinliğe herkes spor kıyafeti ve mat ile katılım sağlayabilir.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Haftası, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Vakıf Haftası Etkinlikleri', 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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