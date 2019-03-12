Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Çeyrek Finalin İlk Maçında Rusya'da

Vakıfbank, Çeyrek Finalin İlk Maçında Rusya'da

1 saat önce

İstanbul DHA - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak.

Vakıfbank, Çeyrek Finalin İlk Maçında Rusya'da, System.String[]
İstanbul DHA - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak. Avrupa'da oynadığı son 28 maçı da kazanan VakıfBank'ta Kaptan Melis Gürkaynak, "Takım olarak karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Bu maçta istediğimiz sonucu alarak, sahamızda oynayacağımız maç için avantaj elde etmek istiyoruz" dedi.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak. A Grubu'nda oynadığı altı maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 28 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise "Dinamo Moskova'ya karşı çok zorlu bir maça çıkacağız. Çeyrek finalde eşleşebileceğimiz en zor rakiplerden birisiyle eşleştik. Takım olarak karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Bu maçta istediğimiz sonucu alarak, sahamızda oynayacağımız maç için avantaj elde etmek istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Dinamo Moskova, Rusya Federasyonu, Spor
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