Son Dakika Haberleri: Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu
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Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu

58 dakika önce

Son dakika! VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ürünümüzle konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZİRAAT BANKASI DA BUGÜN BAŞLATMIŞTI

Ziraat Bankası da konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu
Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:41 Kaynak: AA
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