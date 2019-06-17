Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu
58 dakika önce
Son dakika! VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" bugün itibariyle kullanıma sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:41 Kaynak: AA
VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ürünümüzle konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
ZİRAAT BANKASI DA BUGÜN BAŞLATMIŞTI
Ziraat Bankası da konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu
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