VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor

02.12.2020 17:42
VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 17. galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, ligin 21. haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyesi: Mısra 2, Nikalina 8, Merve 5, Dilara 8, Strumilo 4, Ayshan 4, Sinem (L), Gizem (L), Çağla 1, İrem, Şeyma

VakıfBank: Cansu 1, Gabi 10, Melis 6, Haak 17, Tuğba 10, Milena 12, Ayça (L), Gözde 3, Maja

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25', 19', 27') - İSTANBUL

VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor
VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor
VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor

voleybol, Sarıyer, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor - Son Dakika Spor


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