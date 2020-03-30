VakıfBank yeni Ticari Mobil ile vergi ödeme kolaylaşıyor

VakıfBank, iş dünyasının mobil bankacılıktan beklentilerini yeni Ticari Mobil uygulamasıyla karşılıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, piyasa ihtiyaç ve dinamiklerine uygun yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Daha önce Ticari İnternet Bankacılığı'nı yenileyen VakıfBank, şimdi de Ticari Mobil Bankacılık uygulamasını teknoloji trendlerine uygun olarak yeniledi. Altyapısı güçlenen ve arayüzü de daha kullanıcı dostu hale getirilen VakıfBank Ticari Mobil Bankacılık uygulaması işlem seti olarak da zenginleşti.

VakıfBank müşterileri, yeni ticari mobili, IOS ve Android telefonların uygulama güncelleme kanallarından (Apple Store- Google Play) VakıfBank Mobil uygulamasını güncelleyerek kullanmaya başlayabilecek.

"Ticari hayatı kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımlarıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler ürettiklerini, ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını bildirdi.

Merdan, "Bu yaklaşımımızla Ticari Mobil uygulamamızın altyapısını güçlendirerek işlem setini zenginleştirdik. Yeni arayüzüyle ticaret erbabının işlerini daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirdik. Böylece VakıfBank Ticari Mobil ile bankamızın ticari hayatı kolaylaştıran önemli bir kilometre taşını daha eklemiş olduk." ifadelerini kullandı.

İşlem çeşitliliği



Verilen bilgiye göre, işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmetler sunan Ticari Mobil Bankacılık, pek çok işlemi telefondan yapmayı sağlıyor. Ticari Mobil ile müşteriler döviz işlemleri, üye iş yeri ve kredi işlemleri, vergi ve SGK ödemeleri gibi birçok ödeme yapabiliyor. Aynı zamanda VakıfBank müşterileri, ticari kredi kartları ile nakit avans, peşine taksit, sözünle kazan ve kart borcu ödemesi gibi kart işlemlerini de yapabiliyor.

VakıfBank ticari müşterileri, uygulama kullanıcılarının hangi işlemleri yapabileceğini de önceden belirleyebiliyor. Üstelik bu işlemler için kullanıcılara farklı işlem limitleri ve onaylama seçenekleri de uygulamada sunuluyor. Bu sayede işlemlerini güven içinde kolaylıkla Ticari Mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.