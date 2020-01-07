VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI - Son Dakika

VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI

6 saat önce

KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.

VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI, System.String[]
KADIKÖY'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyeti, İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte müşteki avukatı, sanıklar ve tanıklar ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava kapsamında olayın meydana geldiği Caddebostan'daki restorana giderek, restoranda ve restoranın bulunduğu sokakta olayın meydana gelişine ilişkin keşif yaptı. Mahkemenin talebi ile İstanbul Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de bilirkişi sıfatı ile incelemeye katılarak keşfi kayıt altına aldı. Olayda yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın yakınları ve yakınlarının avukatları ile sanıklar ve tanıklar keşifte hazır bulundu.

Dosya kapsamında bir süre tutuklu kalan sanık Hakan Ekşi de keşif yerine gelerek olay anını mahkeme heyetine anlattı. Diğer sanıklar ve bazı tanıklar da olay yerine olay gününü anlattılar. Heyet, yaklaşık bir saat süren keşfin ardından olay yerinden ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

laydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın meydana geldiği sokaktan güvenlik önlemi ve genel görüntü

Olayın meydana geldiği restoranın içi, önü ve sokağında keşif çalışmasına ilişkin görüntü

Sanık Hakan Ekşi'nin olay anını mahkeme başkanı Dursun Kaya'ya anlatmasına ilişkin görüntü

Bazı sanıklar ve tanıkların keşif sırasındaki görüntüleri

Müştekilerin avukatı Cesim Parlak'ın kısa açıklaması


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok
İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VALE CİNAYETİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]