Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret

3 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Karayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Vali Akbıyık, Yüksekova Hükümet Konağının bahçesinde, Kaymakam Osman Doğramacı, Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Veli Göçmen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın tarafından karşıladı. Karşılama merasiminden sonda Kaymakamlık makamına geçtiler.


Vali Akbıyık'ı il Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk eşlik etti. - HAKKARİ

İdris Akbıyık, Yüksekova, Hükümet, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) HAKKARİ - 35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor
Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:17:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]