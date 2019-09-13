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Vali Akbıyık'tan Kaymakam Güven'e ziyaret

36 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Trabzon'un Arsin Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Yakup Güven'i makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Kaymakam Güven'e ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Trabzon'un Arsin Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Yakup Güven'i makamında ziyaret etti.


Şemdinli'ye gelen Vali Akbıyık'ı, hükümet konağı önünde Kaymakam Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri karşıladı. Akbıyık, Kaymakam Güven'e yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.


Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla oturup çay içti. Daha sonra Bağlar köyüne geçen Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper de eşlik etti. - HAKKARİ

Yakup Güven, Şemdinli, Trabzon, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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