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Vali Akbıyık, yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanmak üzere olan 7 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevi binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanmak üzere olan 7 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevi binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Yeni öğretmenevi hizmet binası incelemelerinde Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar ve ilgili firma yöneticileri tarafından karışılandı. Vali Akbıyık, 7 katlı 64 kişilik çift oda, 12 süit oda, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamdan oluşan tam donanımlı 152 yataklı yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık, Hakkari'ye devasa bir öğretmenevinin yapıldığını belirterek, katları tek tek dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Ali Korkmaz, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
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