Vali Akın, başarılı gençleri ödüllendirdi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin koruması altındaki gençlerden başarılı olanlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile üniversiteye girmeye hak kazanan, devletin koruması altındaki gençler Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Gençlere hayat boyu başarı dileyen Vali Akın, devletin koruması altındaki gençlerin sınavda başarılı olmalarından mutluluk duyduğunu vurguladı.

Devlet olarak her zaman ellerinden gelen desteği gösterdiklerini aktaran Akın, "Fatma Bacı Çocuk Evlerinde kalan gençlerimizden biri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşmeye hak kazanırken, diğer gencimiz ise Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Devletimiz üniversite hayatı boyunca gençlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Kendilerini kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Vali Akın, gençlere çeşitli hediyeler verdi.