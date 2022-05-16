Vali Akın, Kırşehir'e veda etti - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kente veda etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, vali konutunda il protokolü, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle vedalaştı.

Akın, yayımladığı veda mesajında da 18 Mayıs 2018 tarihinde atandığı ve 4 yıl hizmet ettiği Kırşehir Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanması dolayısıyla ayrıldığını ifade etti.

Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa, Cacabey, Şeyh Edebali, Yunus Emre'nin memleketi, Türk kültür ve medeniyetinin hamurunun yoğrulduğu Kırşehir'de görev yapmanın ve Kırşehirlilere hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadığını vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Görevde bulunduğum 4 yıl içerisinde Kırşehir'in her alanda daha da gelişip kalkınması, ilimizde asayiş ve güven ortamının sağlanması, kamusal hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştık. Görevi devralacak yeni Vali arkadaşımızın da hizmet bayrağını daha üst noktalara taşıyacağına inanıyorum. Yeni görevinin Kırşehir'imize ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla, tüm Kırşehirlilere veda ediyor, haklarını helal etmeleri dileğimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."