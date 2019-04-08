Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş, Polis Teşkilatının 174.yılını Kutladı

Vali Aktaş, Polis Teşkilatının 174.yılını Kutladı

1 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluşu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, Polis Teşkilatının 174.yılını Kutladı, System.String[]
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluşu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aktaş Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Gücünü halktan ve yasalardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, milletimizin huzur ve güvenliği için gerektiğinde canını bile vermekten kaçınmamış milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır. Polis teşkilatımız insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, milletimizin bağrından çıkmış güzide mensuplarının fedakar ve cansiperane çalışmalarının Halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm polislerimize de başarılar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:27 Kaynak: İHA

İlhami Aktaş, Nevşehir, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Aktaş, Polis Teşkilatının 174.yılını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]