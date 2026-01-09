Vali Aslan\'dan Şehit Ailesine Veda Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine veda ziyaretinde bulundu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Vali Selçuk Aslan, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde kahraman polis memurumuz Turgut Külünk'ün emaneti ailesine, 2026/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali/Mülkiye Başmüfettişi olarak atanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu. Aslan, kahraman şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine sağlıklı ömürler diledi. - DÜZCE