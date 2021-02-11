Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi - Son Dakika

Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi

11.02.2021 16:39
Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi, System.String[]

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı köy okullarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Atay'ın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile köy okullarını ziyaret ettiği belirtildi.

Atay'ın Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu, Ömer Dinçer İlkokulu ve Çakır Hacı İbrahim İlkokulu'nu ziyaret ederek, 15 Şubat'ta köy okullarında başlayacak yüz yüz eğitim öncesinde yapılan hazırlıkları yerinde incelediği ifade edildi.

Açıklamada, Vali Atay'ın okulların yöneticilerinden bilgi aldığı kaydedilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. İlimiz Halk Eğitim Merkezlerinde yıkanılabilir ve tek kullanımlık maskeler üretilerek okullarımıza teslim edildi. Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirdi. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Jandarma, Albay, Düzce, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı Eşini öldürüp 2 çocuğunu yaralayan adam intihar girişiminde bulundu İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni
Şehit annesinin koyunları çalındı! Koyunları çalma anları saniye saniye kamerada Şehit annesinin koyunları çalındı! Koyunları çalma anları saniye saniye kamerada         
16:40
Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum         
16:09
Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler Pandemiyle birlikte daha da durağanlaşan masabaşı çalışanlarına fizyoterapistten tavsiyeler         
15:59
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
Eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü! Önce kaçtı, sonra polise gidip teslim oldu Eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü! Önce kaçtı, sonra polise gidip teslim oldu         
14:35
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım         
14:13
Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek         
13:49
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor         
13:00
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
"Benim olacaksın" deyip saldırdığı genç kızı yatalak bırakan genç, beraat etti         
11:48
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi         
11:16
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 16:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atay, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei