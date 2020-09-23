Vali Atay yapımı devam eden Yığılca yolunu inceledi - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, bir dizi incelemede bulunmak üzere Yığılca ilçesini ziyaret etti.

Vali Atay'a, Karayolları 4.Bölge Müdürü İlhan Aytekin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Muhterem Baltacı eşlik etti.

Karayolları ve firma yetkilileri ile bir araya gelen Atay, Yığılca yolunun büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Yığılca yolundaki çalışmaların yakın takipçisi olduğunu belirten Vali Atay, yolun yaklaşık 5 kilometrelik kısmının yakın bir zamanda ulaşıma açılacağını bildirdi.

Yığılca yolundaki çalışmaları incelemesinin ardından ilçe merkezine geçen Vali Atay, vatandaşa maske dağıttı.

Pazardaki vatandaşlarla da sohbet eden Atay daha sonra ilçeden ayrıldı.