Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi

19.10.2020 14:34

Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi Başkan Zolan: "Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" "Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır" Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyan muhtarlar Denizli...

Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi

Başkan Zolan: "Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum"

"Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır"

DENİZLİ - Denizli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyan muhtarlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi.

Denizli'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Denizli Valiliği önünde düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay, yönetimler ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Denizli Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik burada yaptığı konuşmada, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Denizli'de görev yapan muhatlarla bir araya gelip, hasbihal etmek istediklerini söyledi. Denizli'de muhtarlarla birlikte ortak hizmetlere imza attıklarını söyleyen Vali Atik, "Bize aktarılması gereken hususları bir aile ortamı içerisinde hep birlikte değerlendirelim istedik. Zaten belediye başkanlarımız sizlerin talepleri noktasında her türlü desteği veriyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününüz tebrik ederim" dedi.

"Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, muhtarların vatandaşların ilk ulaşacağı kişiler olduğunu belirterek, "Muhtarlık, demokrasinin başlangıcıdır, yerel yönetimlerin başlangıcıdır. Muhtarlarımızın kapıları vatandaşımıza 24 saat açıktır. Vatandaşın tüm sorunlarını aktarabildiği ilk kişidir muhtarlarımız. Denizli'de muhtarlarla uzun yıllardır çalışıyoruz, her bir mahallenin sorunları için büyük gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla muhtarlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Aslında sizler bizim yol arkadaşımızsınız. Çözüm ortağımızsınız, sevincimizde kederimizde beraber olduğumuz kişilersiniz. Ben tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ülkemizi şehrimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum"

Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu da, muhtarların mahalle içerisinden seçilen ağabey, abla, baba, kardeş olduğunu belirterek, "Muhtar hiçbir zaman 'ben şu işi yapamıyorum, bu işi yapamıyorum' demez. Muhtar, mahalledeki sorunların çözümü için kamu kurumları ile köprü görevi yapan kurumdur. Ben bugünün kutlanmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

"Kavuşturma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kalay muhtarların zor şartlar altında görev yaptıklarını, bugün kendilerine her türlü imkanı sunanlara teşekkür etti. Kalay, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahalle sakinlerimizin ortak istekleri ve muhtarlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Osman Zolan, Denizli, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika

Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Gökhan Töre ve eşinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin         
16:06
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Fransa'da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası Macron'dan yeni güvenlik kararı Fransa'da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası Macron'dan yeni güvenlik kararı         
11:33
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 16:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atik ve Başkan Zolan muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei