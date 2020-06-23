Vali Ayaz deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Ayaz deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Bölgeye giden Vali Ayaz burada depremle ilgili Kaymakam Zikri Şahin'den bilgiler alarak daha sonrasında Çerkeş Belediyesi'ne geçip yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çankırı'nın 1. derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Vali Abdullah Ayaz, "4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Biliyorsunuz ilimiz 1. derece deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almakta. çok şükür şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız hayatlarına normal olarak devam etmekteler. Ama tabi ki deprem ülkemizinde bölgemizinde bir gerçeği. Buna her zaman hazırlıklı olmamız gerekmekte. Devletimizi gerekli hazırlıkları yapma gayreti içerisinde. Ama vatandaşlarımızdan da özellikle yapacakları binalarla ilgili olarak bu hususu muhakkak göz önünde bulundurmalarını gerekli tedbirlere kurallara standartlara uyarak inşa etmelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah tekrarını göstermesin. Arkadaşlara bir değerlendirme yaptıktan sonra vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğiz" dedi.