Vali Aydın Baruş, muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika
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Vali Aydın Baruş, muhtarlarla toplantı yaptı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yaparak, sorun ve talepleri dinledi.

Vali Aydın Baruş, muhtarlarla toplantı yaptı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir ilçesinde muhtarlarla toplantı yaparak, sorun ve talepleri dinledi.

Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu anlattı.

Devletin sunduğu imkanlarla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Baruş, "Amacımız, devletimizin olanaklarını faydalı bir şekilde kullanarak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın devlete olan güvenini arttırmak. Doğanşehirli hemşehrilerimizin burada yaşamaktan mutlu olacağı bir ortamın tesis edilmesi için hepimize önemli vazifeler düşüyor. Devletimizin sağladığı imkanlardan vatandaşımızın her zaman istifade edebilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise ilçedeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Baruş, toplantının ardından Kaymakamlık ve İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle mahalle muhtarları katıldı.

Malatya Valisi, Aydın Baruş, Doğanşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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