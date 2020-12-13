Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi - Son Dakika

Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi

13.12.2020 18:38
Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından şerir merkezindeki esnaf ile sokak ve caddeler denetlemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından şerir merkezindeki esnaf ile sokak ve caddeler denetlemelerde bulundu.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında Vali Bilgin sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

"Teşekkürler Kırklareli"

Yapılan denetimlerin ardından Kırklareli halkının ve esnafının kısıtlamalara uyduğunu belirten Bilgin, "Bu tedbirler doğrultusunda gösterilen gayret ve çabalarımızın tamamı Kırklarelili vatandaşlarımızın sağlığı için. Kısıtlama kuralına uyan esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek, kısıtlama süresince vatandaşlarımızdan hanelerinde kesinlikle komşuları ile ziyaretlerde bulunmamalarını rica etti.

Denetimler aralıksız devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de 7/24 saat esasına göre uygulama noktalarında genel kontrollerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ile ilgili pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan kurallara yönelik denetimlerin yapıldığını söyleyen Vali Osman Bilgin, "İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler gereği kolluk kuvvetlerimiz ilimiz merkezi ve ilçelerimizin giriş çıkış noktalarında 7/24 saat esasına göre uygulama noktalarında genel kontrollerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ile ilgili pandemi tedbirleri çerçevesinde uygulanan kurallara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlık, yiyecek gibi tüm ihtiyaçlarını 7/24 saat esasına göre karşılıyorlar. Evde kal, birlikte başaracağız Kırklareli" dedi. - KIRKLARELİ

Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi
Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi

Koronavirüs, Kırklareli, toplum, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada
Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti         
18:44
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı         
17:27
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:08
Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı         
16:41
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi         
15:45
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti         
15:27
1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı         
13:29
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar         
11:51
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 19:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilgin'den hafta sonu denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei