Vali Bilmez: "Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu" - Son Dakika

Vali Bilmez: "Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı." bilgisini verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı." bilgisini verdi.

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Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile depremin yaşandığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra Özalp ilçesine bağlı Yünkuşak Mahallesi'ne gelen Bilmez, burada hasar gören evleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bilmez, yaptığı açıklamada, depremin Özalp, Saray, Gürpınar ilçelerinin kesiştiği bölgede etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı. Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu. Depremden dolayı enkaz altında kalan bir vatandaşımız yok. Sadece atlamadan kaynaklı 5 vatandaşımız hafif yaralandı. Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldılar, durumları iyi. Köylerimizde orta ve ağır hasarlı yapılar bulunuyor. AFAD ve Çevre Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Her ilçede bir ekip çalışma yapıyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu depremden dolayı bir can kaybımız bulunmamaktadır. Mal kayıpları da telafi edilecektir."

Ekiplerin "ağır hasarlı" dediği evlerden uzak durulması uyarısında bulunan Bilmez, hasar tespiti için mahallelere giden ekiplere yardımcı olunmasını ve tartışmalardan uzak durulmasını istedi.

Bütün bölgeleri havadan incelediklerini vurgulayan Bilmez, ciddi bir sıkıntının bulunmadığını ancak çok sayıda yapının hasar gördüğünü aktardı.

Mahalledeki incelemelerinin ardından Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ne geçen Bilmez, burada da mahalle sakinleriyle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden en çok etkilenen mahallelerden birinin de Elaçmaz olduğunu belirten Bilmez, "Özalp ve Saray'da da etkilenen köylerimiz var. Herhangi bir kaybımız yok. Depremden olmasa da depremle bağlantılı 5 yaralımız var. Bir hamile kadın merdivenden atlarken düşerek yaralanmış. Durumu iyi. Bir vatandaşımızın ayağına taş değmesinden dolayı topuğunda ezilme, bir vatandaşımızın da atlamadan kaynaklı dizinde kırık var. Bölgede ağır hasarlı yapılarımız var. Diğer illerden de hasar tespit ekipleri gönderilecek. Çadır ihtiyacı olanların ihtiyacı giderilecek. Kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız." diye konuştu.

Gürpınar, Deprem, Saray, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez: 'Deprem 15 köyümüzde hasara neden oldu' - Son Dakika

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