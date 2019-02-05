Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, İl Müftüsü Gerek'i Ziyaret Etti

Vali Çakacak, İl Müftüsü Gerek'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'i ziyaret etti.

Vali Çakacak, İl Müftüsü Gerek'i Ziyaret Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'i ziyaret etti.

Vali Çakacak'ı müftülük binasına gelişi esnasında, İl Müftüsü Bekir Gerek ve İl Müftü Yardımcıları çiçekle karşıladı. İl Müftüsü Gerek'den kurumun teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerdeki din hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Çakacak, din hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan tüm görevlilere başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Müftü Gerek ise din hizmetlerini daha ileri bir düzeye taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Müftü Gerek'e verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Çakacak, daha sonra müftülük binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Yaşam
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