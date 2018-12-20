Vali Çakacak, Kaymakam Bilgin'i Ziyaret Etti

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Turgay Hakan Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Turgay Hakan Bilgin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette, yaşanabilir şehirler arasında Eskişehir'in her zaman üst sıralarda yer aldığını bildiren Vali Çakacak, tarihi ve kültürel zenginlikleri bünyesinde barındıran Eskişehir'deki insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığını söyledi. Kaymakamlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çakacak, Kaymakam Bilgin'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bilgin de ilçenin; tarihi, nüfusu, ekonomisi, eğitimi, coğrafi ve kültür durumu hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi.



Ziyaretin sonunda kaymakamlık binasında yer alan birimleri gezen Vali Çakacak, personelle sohbet ederek iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

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