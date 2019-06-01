Vali Canalp, bayram öncesi yapılan trafik denetimlerine katıldı
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Vali Canalp, bayram öncesi yapılan trafik denetimlerine katıldıEDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
Vali Canalp, bayram öncesi yapılan trafik denetimlerine katıldı
EDİRNE - Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
trafik ekiplerince Ramazan Bayramı
öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.
Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlere katılan Vali Canalp, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, çeşitli uyarılarda bulundu.
Edirne'nin Keşan
ilçesine bağlı Kılıçköy
köyündeki denetim noktasına gelen Canalp, ekiplerin çalışmalarını yerinde bizzat inceledi. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Canalp, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi.
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