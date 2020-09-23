Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret - Son Dakika

Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret, System.String[]

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Kütahya Valimiz sayın Ali Çelik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik beraberlik içinde kadim memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım da, "Kütahya Valimiz sayın Ali Çelik bey partimize nezaket ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ile MHP Kütahya İl Başkan Yardımcıları Necati Şahin ve İsmail Şen de hazır bulundu.

Vali Çelik, daha sonra CHP Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Partimize iade-i ziyarette bulunan Sayın Kütahya Valimiz Ali Çelik'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kütahya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı Kardeşinden mesaj gelinde harekete geçen abi gittiği yerde cansız bedenle karşılaştı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu
Korona testi pozitif çıkan sunucudan bomba iddia: Karantinada olmama rağmen HES kodu aldım Korona testi pozitif çıkan sunucudan bomba iddia: Karantinada olmama rağmen HES kodu aldım         
14:01
Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan hırsız kameraya yakalandı         
13:19
İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun         
12:47
Antalya'da saç saça baş başa birbirlerine giren kadınları erkekler zor ayırdı Antalya'da saç saça baş başa birbirlerine giren kadınları erkekler zor ayırdı         
12:39
AYM, nafakanın kaldırılması talebi reddedilen kişinin başvurusunu AYM, nafakanın kaldırılması talebi reddedilen kişinin başvurusunu "kabul edilemez" buldu         
12:09
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı         
11:05
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 14:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei