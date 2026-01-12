Vali Çelik'ten Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Çelik'ten Gazeteciler Günü Kutlaması

Vali Çelik\'ten Gazeteciler Günü Kutlaması
12.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, gazetecilerin toplumdaki rolünü vurgulayarak günlerini kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Çelik, basın mensuplarının toplum için önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilerin gününü kutlayarak basının halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde temel bir rol üstlendiğini belirten Çelik, kamu yöneticileri olarak her zaman basın mensuplarının bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve şeffaflığı esas aldıklarını dile getirdi.

Kentin güvenlik ve asayişine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Çelik, asayiş olaylarında önceki yıla göre yüzde 10 düşüş sağlandığını, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli azalmaların yaşandığı aktardı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin sahada büyük bir gayretle görev yaptığını ifade eden Çelik, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, ilde sağlık, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere de değindi.

Programa Vali Yardımcıları Cüneyt Orçun Zor ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, bazı kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ali Çelik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çelik'ten Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:31:34. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çelik'ten Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.