Vali Çiçek'ten Kaymakam Kaya'ya ziyaret - Son Dakika

Vali Çiçek'ten Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya makamında ziyaret etti.


Vali Çiçek'i, Şuhut Kaymakam Nurullah Kaya'nın yanı sıra Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir ve daire amirleri karşıladı. Şuhut kaymakamlığı tarafından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e çiçek takdim edildi. Karşılama merasiminin ardından Şuhut Kaymakamlığı makamına geçen Vali Çiçek burada kısa bir süre basına kapalı bir toplantı düzenledi. Vali çiçek Şuhut kaymakamlığı ziyaretinin ardından Şuhut Belediyesi ziyaretini gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Amir Çiçek, Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek'ten Kaymakam Kaya'ya ziyaret - Son Dakika
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