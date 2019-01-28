Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den Hastalara Moral Ziyareti

Vali Çiftçi'den Hastalara Moral Ziyareti

34 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Çiftçi'den Hastalara Moral Ziyareti, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Çiftçi, ziyaret ettiği hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alarak, şifa dileklerini iletti.

Hastalara sağlık hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Çiftçi, daha sonra hastane yöneticilerinden sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, hastane başhekimi Dr. Çağatay Afşarlar ile hastane yöneticileri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Erol Olçok, Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel
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