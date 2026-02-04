Vali Çiftçi'den Narkotik ve Trafik İçin Destek Çağrısı

ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, aylık asayiş toplantısında narkotik suçlarla mücadele ile ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması konusunda Erzurumlulardan destek istedi.

Erzurum Asayiş toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu'nun katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu söyledi. Asayiş uygulamalarında 2023 yılında 370, 2024 yılında 624, 2025 yılında da 577 silah ele geçirildiği bilgisini veren Vali Çiftçi, 2023 yılında 4 bin 427, 2024 yılında 4 bin 403, 2025 yılında ise 4 bin 748 aranan kişinin yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda 2023 yılında 383, 2024 yılında 400, 2025yılında da 304 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Çiftçi, 2023'te 521, 2024'te 520, 2025 yılında da 517 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Narkotik suçların en fazla üzerinde durdukları konu olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, "Bu konudaki operasyonlara baktığımız zaman 2023 yılında bin 38, 2024 yılında bin 30, 2025 yılında da bin 30 narkotik olayın meydana geldiğini görüyoruz. Demek ki yıllara göre narkotik suçlarla mücadele konusunda olay sayısı neredeyse birbirine yakın olarak seyretmiş. 2023 yılında 1bin 611 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 205'i tutuklanmış, 2024 yılında bin 525 kişi gözaltına alınmış bunlardan 156'sıtutuklanmış 2025 yılında ise bin 527 kişi gözaltına alınmış 165 kişi tutuklanmıştır" dedi.

TOPYEKÜN MÜCADELE

Narkotik suçlarla mücadele özellikle ele geçirilen metamfetamin maddesiyle ilgili bilgi veren Çiftçi, "2023 yılında 57 bin 501 adet metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2024 yılında bu sayı katlanarak 289 bin 223 adede yükselmiş. 2025 yılında daha artmış 405 bin 719 adet olarak gerçekleşmiştir. Ele geçirilen metamfetamin sayısı yıllara göre büyük bir artış kaydetmiş. Bu konuda hem Emniyet Müdürlüğümüz hem de İl Jandarma Komutanlığımız zehir tacirleriyle mücadelede güzel bir başarı elde ettiler. Bu sadece polisiye tedbirlerle önüne geçilebilecek bir alan değil mutlaka ailelerin sivil toplum kuruluşlarının devletin diğer kurumlarının da mutlaka bu mücadeleye destek vermesi lazım. Topyekün mücadeleyle bir başarıya bir sonuca gidebilelim" diye konuştu.

LÜTFEN TRAFİK KURALLARINA UYALIM

Asayiş olaylarında yakalanan başarının trafik olaylarında gerçekleşmemesinin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Vali Çiftçi, şunları söyledi: "Üzülerek ifade etmek istiyorum ki diğer alanlarda sağlamış olduğumuz başarıyı maalesef trafik olaylarında gerçekleştiremedik. Trafik denetimlerimiz her yıl katlamalı olarak artıyor. 2023 yılında 700 binli rakamlarda olan denetim sayısı 2025 yılında 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Yani denetimlerde her hangi bir sorun yok. Yalnız ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları sayıları da buna paralel olarak artıyor. Bu da bizi üzüyor. 2023 yılında bin 384 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ilimizde. Bunun için de ben Dadaşlardan trafik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hem kendi can güvenliğimizi hem de başka insanların can güvenliğini tehlikeye, riske atmayalım. Bu konuda nasıl narkotik suçlarla mücadelede toplumdan yardım ve destek bekliyorsak trafik kazalarında da ölümlü ve yaralamalı trafik olaylarının azaltılması konusunda saygıdeğer Erzurumlulardan, Dadaşlardan yardım beklediğimizi sizlerin vasıtasıyla ifade etmek istiyorum."