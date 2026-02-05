Vali Çiftçi Oltu\'daki Mobilya Tesisini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesi ziyaretleri kapsamında Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tesiste; membran kapak üretimi, CNC kesim ve kenar bantlama makineleriyle gerçekleştirilen üretim süreçleri incelendi, yatak odası, yemek odası ve genç odası mobilyalarının yanı sıra projeye özel imalat yapıldığı ifade edildi. Ziyarette, tesiste 20 personelin istihdam edildiği, tasarım ve üretim süreçlerinde dijital yazılımlar kullanılarak yüksek hassasiyetli üretim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca fabrikanın enerji ihtiyacının, tesis bünyesinde kurulan güneş enerjisi sistemiyle karşılandığı ve üretim süreçlerinde çevreye duyarlı uygulamaların benimsendiği belirtildi. - ERZURUM