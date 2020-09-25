Vali Coşkun: "Koronalı hastanın yoğun bakım maliyeti 15 bin lira" - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronaya yakalanan bir kişinin hastanedeki tedavi maliyesinin 5 bin lira, yoğun bakımdaki tedavi maliyeti ise 15 bin lira olduğunu bildirdi.

Vali Coşkun, yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından korona virüs salgınında vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerektiğini belirten Vali Coşkun, "Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte geldiğimiz süreçte azalan vaka sayılarında tekrar bir yükselme görülmektedir. Alınan kararlar çerçevesinde bazı alanlarda kısıtlamalar getirilmiştir ve devam edilmektedir. Tüm bu kısıtlamaların vatandaşların sağlığını korumak amacıyla olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları, devletimiz ve vatandaşlarımızın bu zorlu süreçten kurtulması uyacağımız tedbirlere bağlıdır" dedi.

Salgına yakalanan bir kişinin hastanedeki tedavi maliyesinin 5 bin lira, yoğun bakımdaki tedavi maliyeti ise 15 bin lira olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Rakamların en aza indirilmesi ve harcamaların vatandaşların refah seviyesini artırmak için kullanılması hemşerilerimizin alacağı tedbirlere bağlı olacaktır. Hep birlikte bu tabloyu tersine çevirelim. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya ve gerekli olmadıkça evden çıkmamaya davet edelim. Salgının önlenmesi sadece devletimizin kolluk kuvvetleri ve sağlık teşkilatlarımızın tek başına mücadelesi ile olamaz. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte belirlenen kurallara uyulmasıyla sağlanacaktır. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatıp birlikte başaracağız." - KAHRAMANMARAŞ