Vali Çuhadar, Rektör Turgut ile bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Rektör Mehmet Turgut, Vali Çuhadar'a Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgiler vererek projelerinden bahsetti.



Rektör Turgut'a çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çuhadar, "Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman'a sosyal ve ekonomik olarak katkı sağlayan, kentteki en büyük kamu kurumlarından birisidir. Bu kurumun değişimi ve gelişimi için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Rektör Turgut ise, Vali Çuhadar'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyarette ayrıca kurumlar arası işbirliğinin arttırılması ve yeni dönemde müştereken yürütülebilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



İstişarelerin ardından Üniversite onur defterini de imzalayan Vali Çuhadar, daha sonra Adıyaman Üniversitesi'nden ayrıldı. - ADIYAMAN