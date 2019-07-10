Son Dakika Haberleri: Vali Deniz, Yunusemreli muhtarlarla buluştu
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Vali Deniz, Yunusemreli muhtarlarla buluştu

2 saat önce

Yunusemre ilçesi Muhtarlar Toplantısı, Çağatay Uluçay İlkokulunda Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapıldı.

Vali Deniz, Yunusemreli muhtarlarla buluştu, System.String[]
Abdullah Etil, Yunusemre, Güncel
Yunusemre ilçesi Muhtarlar Toplantısı, Çağatay Uluçay İlkokulunda Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kurum amirleri, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Yunusemre İlçesi muhtarları katıldı.

Hakkari'de şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı 1 askerimize de acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Vali Deniz, "Muhtarlar hem halkın hem de devletin temsilcileridir. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızla olan diyaloğu ile bizlerle olan iletişimi büyük önem taşımaktadır. Bu toplantıları gerçekleştirme amacımız güzel bir işbirliği sağlayarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmektir" dedi.

Toplantıda, Vali Deniz'in konuşmasının ardından Yunusemre İlçesine bağlı muhtarlar, talep ve isteklerini dile getirdi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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