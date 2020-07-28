Vali Doruk, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Türkiye genelinde yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Doruk, başarılı öğrenciler, aileleri, okul yöneticileri ve öğretmenleri, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda kabul etti.

Öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Doruk, eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Artvin'de, eğitime yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, LGS'de 31,23 netle Türkiye ortalamasının üzerinde yer almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kentteki öğrencilerin başarılarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Doruk, başarılı öğrencileri bir kez daha kutlayarak, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.