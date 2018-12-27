Son Dakika Haberleri: Vali Doruk'tan Hastane Ziyareti

Vali Doruk'tan Hastane Ziyareti

42 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ildeki devlet hastanesinde incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.

Vali Doruk'tan Hastane Ziyareti, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ildeki devlet hastanesinde incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.

Artvin Devlet Hastanesinin genel durumu hakkında Başhekim Seymur Salih Mehmetoğlu'ndan bilgi alan Vali Doruk, daha sonra tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastalarla yakından ilgilenerek durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Doruk, hastalara acil şifalar diledi.

Doruk, yaptığı açıklamada, "Hastanede verilen hizmetlerden vatandaşların mutlu olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Hastanemizde ihtiyaç duyulan eksikleri de giderek vatandaşlarımızın başka illere sevk olmadan burada tedavi görmesi için çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Başhekim Mehmetoğlu da hastanelerinin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir devlet hastanesi olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanları olarak vatandaşlara en iyi koşullarda hizmet vermenin gayreti içinde oldukları dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz, Artvin, Güncel
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