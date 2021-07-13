Hasanbeyli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılması planlanan Osmaniye Hasanbeyli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi arazisinde incelemede bulundu.

Vali Yılmaz'a Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun eşlik etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin, gençlerin, çocukların ve insanlığın korunması anlamında önem arz ettiğini söyledi.

Proje sayesinde madde bağımlısı kadınlara yönelik destek programları geliştirileceğini ifade eden Yılmaz, "Bu proje Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor aynı zamanda örnek olacak bir projedir. Proje tamamlandığında madde bağımlısı kadınların, geliştirilen destek programları sayesinde, bağımlı olduğu uyuşturucu maddeden uzak durmasını sağlayarak sosyal hayata hazırlanması için çalışmalar yapılacak. Merkezimiz de başta Osmaniye olmak üzere ülkemizin her yanından madde bağımlısı kadınlara yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.