Son Dakika Haberleri: Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu

Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/PYD'den temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentindeki hastaneyi ziyaret etti.

Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/PYD'den temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentindeki hastaneyi ziyaret etti.


Telabyad Hastanesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeleri inceleyen Vali Erin, hastanenin bir katının hizmet verilebilir hale getirildiğini, diğer kısımlardaki tadilat ve tefrişat işlemlerinin tamamlanması için çalışmalara başlandığını belirtti.


Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Vali Erin, ilçe merkezinde Suriyeli esnaf ve vatandaşları ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'ya döndü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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