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Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti

01.12.2021 14:49

Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son durumu hakkında bilgi aldı Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeği hastanede ziyaret ederek son durum hakkında doktoru...

Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti

Vali Gül, babası tarafından dövülen bebeğin son durumu hakkında bilgi aldı

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeği hastanede ziyaret ederek son durum hakkında doktoru ile hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Gazianep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti. Bebeğin tedavi gördüğü Özel Anka Hastanesi'ne gelen Vali Davut Gül, baba şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebeğin son durumu hakkında bilgi aldı. Bebeğin durumu ile ilgili hastane başhekimi ile bebeğin doktoru Dr. İsmail Demir'den bilgi alan Vali Davut Gül, tedavi sürecinin hassasiyetle sürmesi talimatı verdi. Vali Davut Gül, bebeğin durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikeyi büyük oranda atlattığını vurguladı.

Ziyaret sırasında Vali Davut Gül'e Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, diğer ilgililer, hastanede yetkilileri ve doktorlar eşlik. Vali Gül, ziyaret çıkışı sürecin hassasiyetle takip edileceğini ve gereken her şeyin yapılacağını ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti
Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti

Gaziantep, Yunus Göç, Hastane, Simurg, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Valisi Davut Gül, feci şekilde dövülen bebeği ziyaret etti - Son Dakika


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