Vali Gül'den termal otelde inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gül'den termal otelde inceleme - Son Dakika

Vali Gül'den termal otelde inceleme

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Uğurlu Thermal Hotel & Spa'ni ziyaret ederek otelde verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vali Gül'den termal otelde inceleme, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Uğurlu Thermal Hotel & Spa'ni ziyaret ederek otelde verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.


Vali Gül, Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Şahinbey İlçe Jandarma Konumatı Osman Akif Demirel ile birlikte Güneydoğu bölgesi ve Türkiye genelinden yoğun ilgi gören ve Gaziantep'te hizmet veren Uğurlu Thermal Hotel & Spa tesislerinde inceleme yaptı. Ziyarette Vali Gül, tesis yetkililerinden hizmetler hakkında da bilgi aldı. Birçok alanda hizmetleriyle sağlık turizminin gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Uğurlu Thermal Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uğurlu, Vali Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Hüseyin Uğurlu Vali Gül ve beraberindeki heyete çalışmalar ve hizmetler hakkında birifing sundu.


"Gaziantep'i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz"


Brifinginde, Şehrin ve bölgenin kültürel zenginliklerle dolu olduğuna vurgu yapan Vali Gül, bu değerlerin kente ayrıcalık kattığını ifade etti. Vali Gül, "Gaziantep'i diğer merkezlere bağlayan Yesemek, Zeugma, Rumkale gibi önemli turizm merkezlerimiz var. Gaziantep'e gelen bir turistin ilimizde artı bir gün daha kalmasını nasıl sağlarız bunların çalışmasını yapmamız gerekiyor. Bunu şimdiden gündeme almamız lazım. Yine spor ve sağlık turizmi de son derece önem taşıyor. Şehir Hastanesi yapılıyor, sağlık turizminde sadece yurt içinde değil yurt dışından da insanlar gelecekler. Aynı şekilde turizm için spor organizasyonları da önem taşıyor. Tüm bunların belirli bir organizasyon ve takvim içerisin de planlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hüseyin Uğurlu, Bülent Öztürk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gül'den termal otelde inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]