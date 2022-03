Vali Günaydın'dan Kadınlar Günü'nde bir ilk - Son Dakika

Vali Günaydın'dan Kadınlar Günü'nde bir ilk

Kayseri'de ilk defa vali, Kadınlar Günü etkinliklerinde bulundu

KAYSERİ Kayseri'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir ilk yaşandı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği çelenk koyma törenine Kayseri'de ilk defa vali olarak Şehmus Günaydın katıldı.

Türk Kadınlar Birliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve birlik üyeleri katıldı. Kayseri'de ilk defa bir valinin 8 Mart kutlamalarına katıldığını söyleyen Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ve bugün ilimizde bir ilki yaşadık. Bu nedenle çok mutluyum. Kadın haklarının sorunlarının çözümünde, kadına şiddetin önlenmesinde bir ilin yöneticilerinin, kamu idaresinin ve yerel yönetimlerin her zaman iş birliği içerisinde çalışması ve birlikte olmak için yıllardır gayret ediyoruz. Bu önemli günde Kayseri'de ilk olarak bu ilin valisi, Kayserili kadınlarla birlikte 8 Mart'ı kutlama töreninde bizimle birlikte oldu. Ben bundan dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum" dedi. Kadınların ve erkeklerin birlikte güçlü olduklarını söyleyen Uzunlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Kadınlar birlikte oldukça güçlenecek ve her türlü sorunun üstesinden gelecektir. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Hepimizin bildiği gibi,1857'de New York'ta kadın-erkek 40 bin işçi iş koşulları nedeniyle direnişe geçmiş, bir tekstil fabrikasında 129 kadın işçi yanarak can vermiştir. Bundan 53 yıl sonra ilk kez 1910 yılında Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında, 8 Mart'ın New York'taki dokuma fabrikasında yaşamını kaybedenlerin anısına "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılması önerisi sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Dünya Kadınlar Günü, 1977'den beri Birleşmiş Milletler tarafından kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gün olarak kabul edilmektedir. Gün aynı zamanda kadın-erkek eşitsizliğinin giderilmesi için yapılacak çalışmalar için de bir eylem çağrısıdır. Evet, 8 Mart bir anma günüdür ama aynı zamanda insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanmış,1975 yılından itibaren yaygın olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler bu yıl 8 Mart'ın ana konusunu "kalıp yargıları kırın" sloganı olarak belirlemiştir. Ülkemizde kalıp yargılar ile ilgili olarak 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nda da kalıp yargıların kırılması ile ilgili geniş yer ayrılmıştır. Ancak politikada uygulamalar tam tersini işaret etmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün ruhuna uygun bir şekilde siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanda kendini ispatlamış kadınlarımız ya da kendi ayakları üzerinde durmayı başaran kadınlarımız, daha zor koşullardaki kız kardeşlerini eşitlik mücadelesinde geride bırakmayacaklardır. Kadın hakları için yılmadan çalışan sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket edebilmesi, eşitsizliğe maruz kalan kadınların haklarına sahip çıkılması için ortak çalışmalar yapması gerekmektedir. Yine çağdaş ve huzurlu bir yaşam isteyen erkeklerin de bu mücadeleci kadınların yanında yer alması önemlidir. Biliyor ve inanıyoruz ki birlikte güçlüyüz. Kadınlar birlikte oldukça güçlenecek ve her türlü sorunun üstesinden gelecektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun."