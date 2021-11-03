Vali Günaydın ile Büyükkılıç, Akkışla'ya okul müjdesi verdi - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ilçesinde temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın ile Büyükkılıç, Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, ilçenin okul ihtiyacı olduğunu, bu konuda söz verdiklerini ve yerine getireceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, " Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Valilik el ele, eğitimde seferberliği devam ettirmeye', parola da bu. Okul müjdesini vermeye geldik. Projelendirilir, yakışan ne ise yapılır. Bu güzel Türkmen beldesine ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın da, Akkışla'nın özellikle pandemi sürecinde aşılanma ile ilgili ortaya koyduğu gayretin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Günaydın, ilçeye yapılacak okulun en kısa sürede inşasına başlanacağını kaydetti.

Akkışla Belediye Başkanı Arslan ise yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.