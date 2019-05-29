Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Pınarbaşı'nda
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Vali Günaydın Pınarbaşı'nda

1 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, İlçe ziyaretleri kapsamında Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.

Vali Günaydın Pınarbaşı'nda, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, İlçe ziyaretleri kapsamında Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.

Vali Günaydın ilk olarak Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Pınarbaşı Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'dan ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek özellikle Ramazan Bayramı'nda uygulanacak tedbirler hakkında bilgi aldı.

Son olarak ilçede bulunan şehit ailesini ziyaret eden Vali Günaydın ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 Kaynak: İHA
Şehmus Günaydın, Güncel
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