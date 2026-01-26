Vali Hacıbektaşoğlu\'ndan Dünya Gümrük Günü Kutlaması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şaban Cebeci ile Gümrük Müdürü Elmas Sakarya ve beraberindeki gümrük personelini makamında kabul etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, her yıl Türkiye ve uluslararası alanda 26 Ocak'ta kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün, gümrük teşkilatının üstlendiği önemli sorumlulukları hatırlatması açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu: "Gümrük teşkilatımız, devletimizin önemli yapı taşlarından biridir. Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan tüm gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK