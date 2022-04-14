Vali Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı - Son Dakika
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Vali Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı

14.04.2022 10:53
Vali Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Vali Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve proje sorumlusu öğretmenlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Savaşçı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu yılki eğitim ve öğretim yılında şuana kadar yapılan faaliyetler ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Vali Kaldırım da başarının ancak vizyonla ekip ruhuyla ve birlikte hareket etmekle gelebildiğini kaydetti.

Sakarya'ya en güzel dokunuşun yürütülen bu anlamlı projeler olduğunu belirten Vali Kaldırım, "İnşallah üzerine koyarak bu proje kültürünü daha da ileri seviyelere birlikte ulaştırırız. Kısa sürede bu projelerin getirisini yakından görmek mutluluk verici ama esas uzun vadede şehrimiz bu projelerin çok büyük katkısı ve faydasını görecektir. Başarıyı yakalayabilmenin ve hedeflere ulaşmanın en güzel yolu; bir yerdeki eğitimin kalitesi, orada bulunan eğitimcilerin ve ilgili aktörlerin ortak hedeflere dönük birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi ve kaynaşmasından geçer. Bu açıdan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü projeleri çok önemsiyor, hem İl Müdürümüzü hem de tüm ekibini yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Vali Kaldırım, yetenekli çocukları "Yetenek Sakarya" projesiyle küçük yaşlarda keşfederek her konuda yardımcı olacaklarını ve yönlendirip ilgili alanlarda tam manasıyla donatacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ara ara hem ülke hem de şehir olarak yeni bir dünyaya hazırlıklı olup olmadığımızı kontrol etmemizde fayda var. Dünya artık veri, bilgi, bilişim, yazılım, metaverse gibi yeni nesil alanlarda dönüyor, bu da bizi bu alanlara doğru yatırımlar yapmaya yönlendiriyor. Bizler gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerine, çağı anlayan, yakalayan bilgilerine güveniyoruz. Spor, sanat gibi alanlarda çok büyük başarılara imza atarak şampiyonlar çıkarmış, TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e sunduğu projelerle başarı yakalamış gençlerimizin yoğun olduğu Sakarya'mız, her türlü güzelliği hak eden bir şehirdir. Bizler de eğitim başta olmak üzere her alanda bu şehre daha fazla ne katabilirizin derdindeyiz."

Kentte, "Çevre Elçisi Kuklalar Kütüphanelerde Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştiren "vantrolog öğretmenler", toplantı sırasında sürpriz bir ziyaret yaparak, Vali Kaldırım ve katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, lise öğrencileriyle iftar yaptı İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, lise öğrencileriyle iftar yaptı

milli eğitim bakanlığı, Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım, Eğitim Projeleri Değerlendirme Toplantısına katıldı - Son Dakika


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